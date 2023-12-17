У метро «Дворец Украина» открыли книжный магазин Vivat: с кофе и вином

479
Наталия Габрух
share share

У метро «Дворец Украина» заработал книжный магазин от издательства Vivat.

Об этом пишет The Village Украина.

Новый книжный магазин будет иметь большую площадь, чем уже существующий, который находится на Подоле в Киеве. Книжный магазин также будет оборудован более высокими полками, способными вместить больше книг, как сообщают представители команды.

Там добавляют, что кроме кофе в новом заведении можно будет купить вино.

В связи с открытием книжного магазина 16-17 декабря проведут поэтические выступления с целью сбора средств для ВСУ, сессию арттерапии и автограф-сессию с военным и блоггером Павлом «Паштетом» Белянским (автор романа «Я работаю на кладбище», по которому сняли фильм ).

Полное расписание можно найти по ссылке. Также к открытию книжного магазина анонсируют скидки до 70%.

Адрес: ул. Большая Васильковская, 101

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 21:00

Instagram

Хотели бы посетить новый книжный магазин Vivat?
Опубликовано: 17 декабря 2023
share share
Над тоннелем метро «Демеевская» начал проседать асфальт: фото Над тоннелем метро «Демеевская» начал проседать асфальт: фото В Киеве установили елку из отработанного боекомплекта В Киеве установили елку из отработанного боекомплекта Маркет Kyivness останавливает свою работу Маркет Kyivness останавливает свою работу В Киеве снова разрушают усадьбу Зеленских 1890-х годов В Киеве снова разрушают усадьбу Зеленских 1890-х годов В Киеве демонтирован памятник экипажу бронепоезда «Таращанец» В Киеве демонтирован памятник экипажу бронепоезда «Таращанец» Самое интересное за неделю: История ресторана "За двумя зайцами" и гид рождественско-новогодними городками Киева Самое интересное за неделю: История ресторана "За двумя зайцами" и гид рождественско-новогодними городками Киева В Ирпене открыли сидерию «Белый налив» В Ирпене открыли сидерию «Белый налив» Украинские бренды собирают теплую одежду для переселиенцы: куда принести вещи Украинские бренды собирают теплую одежду для переселиенцы: куда принести вещи
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.