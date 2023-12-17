У метро «Дворец Украина» открыли книжный магазин Vivat: с кофе и вином

У метро «Дворец Украина» заработал книжный магазин от издательства Vivat.

Об этом пишет The Village Украина.

Новый книжный магазин будет иметь большую площадь, чем уже существующий, который находится на Подоле в Киеве. Книжный магазин также будет оборудован более высокими полками, способными вместить больше книг, как сообщают представители команды.

Там добавляют, что кроме кофе в новом заведении можно будет купить вино.

В связи с открытием книжного магазина 16-17 декабря проведут поэтические выступления с целью сбора средств для ВСУ, сессию арттерапии и автограф-сессию с военным и блоггером Павлом «Паштетом» Белянским (автор романа «Я работаю на кладбище», по которому сняли фильм ).

Полное расписание можно найти по ссылке . Также к открытию книжного магазина анонсируют скидки до 70%.

Адрес: ул. Большая Васильковская, 101

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 21:00