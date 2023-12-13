Издания об искусстве, постеры и винил: в «Украинском Доме» откроют книжный магазин «Фундамент»

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Ирина Маймур
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15 декабря в помещении Национального центра «Украинский Дом» заработает книжный магазин «Фундамент».

Об этом пишет The Village Украина.

Запуском магазина занимается команда Bloop Books. Заведение разместится на нижнем этаже «Украинского Дома» возле кинопространства, гардероба и кафе.

Книжный магазин будет продавать украинские и зарубежные издания, посвященные искусству, в частности книги, арт-буки и журналы по искусствоведению, социологии культуры, об архитектуре, урбанистике и дизайне от CANactions, «Родовід», ArtHuss, Ist Publishing, Projector Institute, «Довженко-Центр Art Foundation и т.д.

В книжном пространстве хотят проводить тематические мероприятия и программы событий Украинского Дома, встречи с авторами и кураторами и мастер-классы.

К тому же, в «Фундаменте» будут продавать мерч Украинского Дома по выставкам и товары для дома. Речь идет о постерах, винилах, свечах и авторской керамике.

Отмечается, что книжный магазин будет работать по такому же графику, как и Украинский Дом — с 11:00 до 19:00 со вторника по воскресенье.

Ранее мы писали, что в Харькове открыли книжный магазин «Книголенд» с кафе и пространством для литературных событий.

Фото: The Village Украина

Посещали ли вы «Украинский Дом»?
Опубликовано: 13 декабря 2023
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