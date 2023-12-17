Возле заведения «Honey» в Киеве установили елку из отработанного боекомплекта. Об этом пишут в соцсетях заведения.

«Мы бы мечтали беззаботно радоваться праздникам. Но сейчас нам хочется выйти на улицу и кричать: "Война не кончилась. Возвращаем фокус внимания на армию и помощь, на сознательное гражданское общество, которое будет сражаться для армии здесь, пока армия сражается за нашу страну там"», — комментируют в «Honey».

В заведении подчеркивают, что елка – наше окно в реальность. Война в Украине продолжается и она должна стать делом всего общества.

Елку составили из отработанного боекомплекта, который собрали военные по фронту на запорожском направлении в самые жаркие дни ноября, а в Киев доставили благодаря Фонду Сергея Притулы.

С благодарностью за помощь в создании елки в заведении решили помочь Фонду Сергея Притулы собрать на Рой Мести 2.0, установив QR-код у елки.

Ранее мы писали, что в Киеве зажгли главную елку страны на Софийской площади.

Фото: «Honey».