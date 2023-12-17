Над тоннелем метро «Демеевская» начал проседать асфальт: фото

Над тоннелем метро «Демеевская», возле бывшего Демеевского рынка, начали проседать под землю торговые павильоны и появились трещины на асфальте.
Об этом сообщают в соцсетях жители Голосеевского района.
«Судя по всему ситуация ухудшается. Будем надеяться, что дорога, которая проходит совсем рядом, останется невредимой», — пишут жители.
Ситуацию также связывают с закрытием части станций киевского метрополитена, среди которых есть станция «Демеевская».
В то же время в КГГА заявляют, что просадка почвы состоялась еще до закрытия шести станций «синей» ветки.
«Профильные специалисты производят работы по обустройству усиливающих конструкций и локализации течей. Появление новых деформаций и трещин не наблюдается», — пишут в КГГА.
Раньше мы писали, почему затопило "синюю ветку" киевского метро : основные версии.
Фото: Голосеев.