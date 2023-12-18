На Демеевской ограничили движение транспорта из-за провала асфальта над станцией метро

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Наталия Габрух
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На Демеевской ограничили движение на полосе съезда по проспекту Лобановского, из-за провала асфальта над станцией метро.

Главный инженер КП «Киевский метрополитен» Виктор Выговский уверяет, что чрезвычайной ситуации нет. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Киев 24».

Он отмечает, что просадки грунта были зафиксированы еще до остановки поездов метрополитена на «синей ветке». Осуществляется постоянное наблюдение за состоянием просадки, а также за зданиями и сооружениями, находящимися на поверхности.

«Чтобы уменьшить влияние вибраций на участок, мы обратились с просьбой об ограничении движения автомобильного транспорта одной из полос съезда на проспект Лобановского. Были установлены соответствующие ограждения», — комментирует Виктор Выговский.

Ранее мы писали, что над тоннелем метро «Демеевская» начал проседать асфальт: фото.

Фото: Голосеев.

Как вы думаете, чрезвычайной ситуации действительно нет?
Опубликовано: 18 декабря 2023
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