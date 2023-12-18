Здание Kyiv Food Market купил министр времен Януковича

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Наталия Габрух
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Семья Николая Злочевского, бывшего министра экологии в правительстве Виктора Януковича, покупает коммерческую недвижимость в Киеве.

Об этом пишет «Украинская Правда».

В начале 2023 года фирма, впоследствии официально зарегистрированная на имя дочерей Злочевского, купила помещение, в котором находится известный ресторан Kyiv Food Market.

Это здание площадью 1,8 тысяч квадратных метров и два участка в общей сложности на 0,27 гектаров. Земля принадлежит государству, но она идет «в комплекте» к недвижимости.

Источник «Украинской Правды» в области недвижимости предполагает, что цена сделки может начинаться с 2 тысяч долларов за квадратный метр, что соответствует рыночным ценам.

Если ориентироваться на названные 2 тысячи, то весь Kyiv Food Market должен обойтись новым владельцам в сумму от 3,6 миллиона долларов.

Кроме этого, в октябре 2023 года «ноунейм»-компания, связанная с бизнесом Злочевских, приобрела на аукционе офисный центр на улице Резницкой на Печерске. Центр на 3 тысячи квадратных метров с наполнением из офисного оборудования продали за 200 миллионов гривен.

Также в собственности Злочевских – часть исторической усадьбы на Сагайдачного, 25 на Подоле. Эти 5,5 тысяч квадратных метров продали за 334,9 миллиона гривен.

Ранее мы писали, что корпус завода "Арсенал", где размещается фудхол Kyiv Food Market, продали новому владельцу.

Фото: balbek bureau

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Опубликовано: 18 декабря 2023
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