Корпус завода «Арсенал», где находиться фудхол Kyiv Food Market, продали новому владельцу

Девелоперская компания A Development продала корпус №5 завода Арсенал, в котором расположен фудхол Kyiv Food Market. Соглашение о продаже другому владельцу финализировано в январе 2023 года.

Об этом в интервью The Village Украина сообщил основатель A Development Алексей Баранов.

Баранов, реализующий проект A Station на территории бывшего завода Арсенал с 2016 года, не разглашает имени нового владельца и стоимость сделки. На уточнение о том, стали ли инвестиции в помещение прибыльными для A Development, отметил, что: "Да, но меньше ожидаемого. Полученные средства направили на погашение ссуд банкам".

В то же время в Kyiv Food Market заверили, что продажа здания никоим образом не повлияла на работу фудхола. A Development отвечали за реконструкцию здания, а после запуска фудхолла выполняли роль арендодателя. За операционную деятельность Kyiv Food Market отвечают ресторанные компании La Famiglia (Vino e Cucina, Vero Vero, Catch) и "Рестораны Купера" (Shalom, "Молодость", "Селям").

Ранее мы писали, что в Киеве продали на аукционе часть здания бывшего оборонного завода «Арсенал».

Фото: Balbek Bureau