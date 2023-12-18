В Киеве возобновили движение еще одним участком Окружной дороги

В Киеве возобновили движение по участку Кольцевой дороги от поворота в город Вишневое к Жулянскому путепроводу.
Об этом сообщили в КГГА.
В пределах капитального ремонта дорожники проложили 1,5 км новых инженерных сетей дождевой канализации. Также специалисты обустроили новую дорожную одежду – конструкцию проезжей части автомобильной дороги.
Со следующего года планируется продление капитального ремонта Кольцевой дороги этого участка.
Ранее мы писали, что в Киеве завершили строительство нового – уже третьего – участка Большой кольцевой дороги от улицы Богатырской до Оболонского проспекта.
Фото: Киевавтодор