В Киеве возобновили движение еще одним участком Окружной дороги

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Валерия Гуржий
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В Киеве возобновили движение по участку Кольцевой дороги от поворота в город Вишневое к Жулянскому путепроводу.

Об этом сообщили в КГГА.

В пределах капитального ремонта дорожники проложили 1,5 км новых инженерных сетей дождевой канализации. Также специалисты обустроили новую дорожную одежду – конструкцию проезжей части автомобильной дороги.

Со следующего года планируется продление капитального ремонта Кольцевой дороги этого участка.

Ранее мы писали, что в Киеве завершили строительство нового – уже третьего – участка Большой кольцевой дороги от улицы Богатырской до Оболонского проспекта.

Фото: Киевавтодор

Ждали открытия этого участка?
Опубликовано: 18 декабря 2023
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