В Киеве начали компенсировать дополнительные поездки между "Лыбидской" и "Теремками": как это работает

С понедельника, 18 декабря, заработала система компенсации поездок для наземного транспорта из-за вынужденных пересадок в связи с закрытием метро между станциями "Лыбидская" и "Теремки".

Об этом сообщили в "Киеве Цифровой".

Там объяснили, что проезд будет стоить не больше 8 гривен. То есть стоимость останется такой же, как до ремонта "синей ветки". Город компенсирует проезд во временных маршрутах 2м, 60, 43к и дополнительные поездки в метро на синей ветке.

К примеру, если воспользоваться автобусом 2м из "Теремков" до "Лыбидской", а затем доехать в центр на метро, то одна из двух потраченных поездок вернется на карту.

Даже за 2 или 3 вынужденные пересадки, все равно оплачивается только одна поездка. Но время в пути не должно превышать 2 часа, чтобы компенсация сработала.

Она действует для пластиковой и цифровой карты и QR-билетов, созданных из поездок.

Карту нужно валидировать в наземном транспорте и метро во время каждой пересадки, как обычно. Поездки за вынужденные пересадки возвращаются на карту следующего дня.

Компенсация будет действовать, пока будет продолжаться ремонт между станциями "Демеевская" и "Лыбидская".

Ранее мы писали, что в Киеве на полгода закроют 6 станций метро . Тоннель между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" закрыли в обед 8 декабря. В настоящее время движение поездами "синей ветви" происходит между станциями "Лыбидская" и "Героев Днепра".

В связи с ремонтом перегонного тоннеля на «синей» ветке метро с 8 декабря от станции метро "Теремки" до станции "Лыбидская" запустили наземный транспорт, дублирующий маршруты закрытых станций метро.

Также дополнительно запустили временный автобус от «Лыбидской» до «Демеевской».

Фото: Киевпасстранс