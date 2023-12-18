Незаконная реставрация Братских келий: прокуратура открыла уголовное производство

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Наталия Габрух
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По факту умышленного повреждения и разрушения памятника национального значения – келий Братского монастыря, 1823 г. – Киевская городская прокуратура открыла уголовное производство.

Об этом сообщает активист Дмитрий Перов.

Проведение открыто по обращению депутатки Киевского городского совета — Евгении Кулебы.

Досудебное расследование проводится Подольским УП ГУ Национальной полиции Украины.

Тем не менее, охрана университета не пускает на территорию полицейских и журналистов. Активист Дмитрий Перов утверждает, что такое указание дал президент академии Сергей Квит.

Напомним, что недавно на территории Киево-Могилянской академии начали перестраивать 200-летнее здание Братских келий.

По данным активистов из сообщества «Спадщина», через несколько недель были демонтированы оригинальные кирпичные своды, окна и 200-летние деревянные перекрытия — последние заменяют железобетонными. Были ли для этого фактические основания, вроде экспертного заключения об аварийности определенных частей здания, неизвестно, отмечают в «Мапі Реновації». Также по экспертизе проекта стало известно, что конструктивные изменения ждут и крышу, где планируют сделать окна для выхода на кровлю.

В Могилянке говорят, что проводят реставрацию здания, чтобы вернуть ему аутентичный вид, и имеют согласованный с соответствующими органами проект.

Однако активисты отмечают, что в настоящее время отсутствует согласование работ с заповедником «Древний Киев», на территории которого находятся кельи. К тому же работы проводятся вопреки действующему законодательству. В настоящее время департамент благоустройства уже трижды издавал предписание об остановке работ из-за отсутствия карты на нарушение благоустройства.

Келии Братского монастыря были сооружены в 1823-1827 годах в стиле классицизм. Здание имеет статус памятки национального значения.

Фото: Дмитрий Перов

Как вы думаете, удастся остановить разрушение келий Братского монастыря?
Опубликовано: 18 декабря 2023
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