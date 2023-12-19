За шахедами в Киеве охотится боевой катер: видео

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Ирина Маймур
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Украинский боевой катер защищает столицу от российских атак и ударов БПЛА.

Об этом сообщили в пресс-службе Командования Объединенных Сил ВС Украины.

Во время недавнего массированного удара вражеских дронов в Киевской области мобильные огневые группы ПВО из состава ВМС сбили 3 БПЛА.

Военные моряки уверяют, что у вражеских беспилотников все меньше шансов добиваться определенных целей.

«Правила стрельбы по «шахедам» не сложны: сначала слышим цель, потом ее видим, берем предубеждение и сбиваем. На практике навыки приобретаются быстро. Однако основной залог успеха — это умение ловко пользоваться своим оружием», — объяснил военнослужащий Роман.

По его словам , дрон-камикадзе достаточно быстрый — от 160 до 200 км в час в зависимости от погодных условий. Чтобы его сбить, применяют массированный перекрестный огонь нескольких огневых групп, дающий нужный результат.

Ранее мы писали, что в Киеве установили елку из отработанного боекомплекта.

Фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины

Как вам такая защита от БПЛА?
Опубликовано: 19 декабря 2023
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