«Укрзалізниця» запускает Dnipro City Express: расписание движения и стоимость билетов

«Укрзалізниця» с 20 декабря запускает в Днепре обновленную систему пригородного сообщения Dnipro City Express.

Об этом сообщают в пресс-службе «Укрзалізниці».

«Как и в Киеве, City Express в Днепре предназначен для того, чтобы объединить максимально удобным сочетанием большой город с его пригородами и городами-сателлитами», — говорится в сообщении.

На первом этапе проекта Dnipro City Express будет курсировать по маршруту Днепр - Каменское и останавливаться на станциях Горяиново, Деевка, Сухачевка и Запорожье-Каменское.

Отмечается, что поезда будут отправляться из Днепра в 5:14 (кроме выходных), 6:20, 10:00, 11:30 (кроме выходных), 15:40, 17:10 (кроме выходных), 19:10.

Обратно, с Каменского, поезда будут отправляться в 6:14 (кроме выходных), 9:00, 11:26, 12:42 (кроме выходных), 16:41, 19:12 (кроме выходных), 20:14.

Время в пути по обоим направлениям от начальной до конечной станции будет составлять примерно 40 минут, а стоимость — от 12 до 18 гривен.

«На маршруте будут курсировать восстановленные на мощностях "Укрзалізниці" электропоезда серии ЭПЛ2Т. Они оснащены пандусами, местами для проезда людей с инвалидностью и инклюзивными туалетами, навигацией со шрифтом Брайля, местами для велосипедов, а еще портами Type-C и USB для зарядки гаджетов», — отмечают в «Укрзалізниці».

Билеты на поезда доступны в чат-боте «Укрзалізниці».

Ранее мы писали, что "Укрзалізниця" запустит из Киева во Львов двухэтажный поезд .

Фото: из открытых источников