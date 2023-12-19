На железнодорожном вокзале Киева откроют интерактивную рождественскую выставку «Звезда восходит»

В красном зале Центрального железнодорожного вокзала Киева с 23 декабря откроется рождественская выставка «Звезда восходит».
Об этом сообщает пресс-служба «Укрзалізниці».
Выставка посвящена истории Рождества: от дидухов и праздничных блюд разных стран до «Щедрика» и рождественских песен The Beatles.
Экспозиция будет состоять из трех смысловых блоков.
Стоимость билета для взрослых и детей от 12 лет – 150 гривен, для школьников младше 12 лет, студентов и пенсионеров – 75 гривен.
50% от продажи каждого билета будут направлены через официальную фандрейзинговую платформу UNITED24 на строительство укрытий в украинских школах.
Купить билеты можно на сайте Concert.ua.
Экспозиция будет доступна на 2 этаже Центрального железнодорожного вокзала Киева в красном зале ожидания с 23 декабря по 21 января ежедневно без выходных с 10:00 до 21:00.
Часы работы в праздничные дни:
24.12 – с 10:00 до 18:00
25.12 – с 12:00 до 21:00
31.12 – с 10:00 до 18:00
01.01 – с 12:00 до 21:00
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Фото: из открытых источников