На железнодорожном вокзале Киева откроют интерактивную рождественскую выставку «Звезда восходит»

В красном зале Центрального железнодорожного вокзала Киева с 23 декабря откроется рождественская выставка «Звезда восходит».

Об этом сообщает пресс-служба «Укрзалізниці».

Выставка посвящена истории Рождества: от дидухов и праздничных блюд разных стран до «Щедрика» и рождественских песен The Beatles.

Экспозиция будет состоять из трех смысловых блоков.

В первой главе «Дух Рождества» можно будет ознакомиться с историей праздника и праздничными мелодиями. Здесь будет представлена инсталляция о противостоянии дидуха и елки, а также старинные елочные украшения и интерактивный стол с рождественскими блюдами разных стран. В блоке «Образы Рождества» представят пять исторических вертепов, коллекцию подсвечников-троиц, тарелок знаменитой Львовской керамико-скульптурной фабрики, костюмы из фильма «Памфир», комнату-инсталляцию с авторскими масками Ивана Михайлова и колядой. Организаторы добавляют, что посетители смогут принять участие в традиционной рождественской забаве «хургало» благодаря очкам VR. В блоке «Новая радость» можно покачаться на семиметровых качелях, увидеть, как восходит рождественская звезда, и вытянуть предсказания на следующий год.

Стоимость билета для взрослых и детей от 12 лет – 150 гривен, для школьников младше 12 лет, студентов и пенсионеров – 75 гривен.

50% от продажи каждого билета будут направлены через официальную фандрейзинговую платформу UNITED24 на строительство укрытий в украинских школах.

Купить билеты можно на сайте Concert.ua.

Экспозиция будет доступна на 2 этаже Центрального железнодорожного вокзала Киева в красном зале ожидания с 23 декабря по 21 января ежедневно без выходных с 10:00 до 21:00.

Часы работы в праздничные дни:

24.12 – с 10:00 до 18:00

25.12 – с 12:00 до 21:00

31.12 – с 10:00 до 18:00

01.01 – с 12:00 до 21:00

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Фото: из открытых источников