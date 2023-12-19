«Укрзалізниця» запустила магазин с мерчем во Львове

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Наталия Габрух
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«Укрзалізниця» открыла магазин с фирменным мерчем во Львове. Это уже вторая «Залізна крамниця» в Украине. Об этом сообщают в «Укрзалізниці» .

Магазин расположен в холле Центрального железнодорожного вокзала Львова. Там можно найти оригинальные подарки к праздникам, футболки и свитшоты, товары для путешествий и для дома, книги об Украине и прочий мерч.

«Залізна крамниця» во Львове будет работать ежедневно с 11:00 до 22:00.

Ранее мы писали, что на железнодорожном вокзале Киева откроют интерактивную рождественскую выставку «Звезда восходит».

Фото: «Укрзалізниця»

Планируете посетить «Залізну крамницю» во Львове?
Опубликовано: 19 декабря 2023
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