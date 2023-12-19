«Укрзалізниця» запустила магазин с мерчем во Львове

«Укрзалізниця» открыла магазин с фирменным мерчем во Львове. Это уже вторая «Залізна крамниця» в Украине. Об этом сообщают в «Укрзалізниці» .

Магазин расположен в холле Центрального железнодорожного вокзала Львова. Там можно найти оригинальные подарки к праздникам, футболки и свитшоты, товары для путешествий и для дома, книги об Украине и прочий мерч.

«Залізна крамниця» во Львове будет работать ежедневно с 11:00 до 22:00.

Ранее мы писали, что на железнодорожном вокзале Киева откроют интерактивную рождественскую выставку «Звезда восходит».

Фото: «Укрзалізниця»