В маршрутках из Киева в Боярку и Вишневое заработала оплата картой

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Ирина Маймур
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Оплата картой заработала в маршрутках, курсирующих из Киева в Вишневое и Боярку.

Платежное решение для этого представили ПриватБанк и Visa, сообщает прессслужба ПриватБанка.

Расчет в маршрутках будет осуществляется через приложение «Терминал». Безналичный проезд заработал в маршрутках № 368 г. «Контрактовая площадь» — Боярка, № 820 г. «Контрактовая площадь» — Вишневое и № 805 г. «Вокзальная» — Вишневое.

Приложение «Терминал» доступно для Android и iPhone. Он работает на базе технологии Visa Tap to Phone и позволяет принимать безналичные платежи со смартфона, без дополнительного оборудования – POS-терминалов, считывателей карт, QR-кодов или другого.

Для оплаты перевозчик должен открыть на своем смартфоне приложение «Терминал», ввести сумму проезда и поднести устройство к пассажиру. Он должен оплатить с помощью банковской карты или устройства с NFC-чипом, приложив его к верхней части смартфона перевозчика.

Ранее мы писали, что в Киеве тестировали безналичную оплату в маршрутке №444.

Фото иллюстративное: «Слово и дело»

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Опубликовано: 19 декабря 2023
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