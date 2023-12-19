В маршрутках из Киева в Боярку и Вишневое заработала оплата картой

Оплата картой заработала в маршрутках, курсирующих из Киева в Вишневое и Боярку.

Платежное решение для этого представили ПриватБанк и Visa, сообщает прессслужба ПриватБанка.

Расчет в маршрутках будет осуществляется через приложение «Терминал». Безналичный проезд заработал в маршрутках № 368 г. «Контрактовая площадь» — Боярка, № 820 г. «Контрактовая площадь» — Вишневое и № 805 г. «Вокзальная» — Вишневое.

Приложение «Терминал» доступно для Android и iPhone. Он работает на базе технологии Visa Tap to Phone и позволяет принимать безналичные платежи со смартфона, без дополнительного оборудования – POS-терминалов, считывателей карт, QR-кодов или другого.

Для оплаты перевозчик должен открыть на своем смартфоне приложение «Терминал», ввести сумму проезда и поднести устройство к пассажиру. Он должен оплатить с помощью банковской карты или устройства с NFC-чипом, приложив его к верхней части смартфона перевозчика.

Ранее мы писали, что в Киеве тестировали безналичную оплату в маршрутке №444.

Фото иллюстративное: «Слово и дело»