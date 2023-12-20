В Киеве открыли движение по обновленному Дегтяревскому путепроводу

Сегодня в Киеве открыли движение по Дегтяревскому путепроводу – для проезда автотранспорта и трамвая по обновленным путям.

Об этом сообщает КГГА.

Новый путепровод на 1 м выше предыдущего. Ширина постройки увеличились с 28 м до 40 м. Длина путепровода – 36 м вместо 33 м.

Улучшенные параметры увеличат пропускную способность до 45 000 автомобилей в сутки.

Также на новом путепроводе сохранили трамвайную линию, на которой полностью обновили рельсы, усилили монолитные плиты полотна.

Путепроводом будет двигаться трехсекционный трамвай «Кобра» из депо им. Т. Шевченко. Такие трамваи теперь будут работать на маршруте №14.

Открыто движение и заездами и съездами с нового путепровода.

Весь комплекс работ, а именно – устройство верхнего слоя асфальта и благоустройство территории у съездов и заездов завершат следующей весной. Также устроят велодорожки и тротуары.

Ранее мы писали, что в Киеве полностью демонтировали Дегтяревский путепровод . Ремонт начался летом из-за того, что путепровод находился в аварийном состоянии.

Фото: «Націонал-Урбанізм», КГГА