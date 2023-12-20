Европейский институт инноваций и технологий открывает центр в Украине

Европейский институт инноваций и технологий (EIT) открывает свой региональный центр в Киеве.
Об этом сообщает издание dev.ua.
Центр стремится объединить украинских предпринимателей и партнеров с крупнейшей в Европе инновационной экосистемой, чтобы способствовать развитию бизнеса.
EIT разработал несколько специализированных программ специально для украинцев:
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Программа поддержки высших учебных заведений EIT (HEI) — программа объединяет более 41 украинский вуз и их неакадемических партнеров.
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EIT Jumpstarter – акселерационная программа для бизнесов, находящихся на ранней стадии развития. В рамках программы состоялся ивент для 16 украинских команд, на котором они превратили свои идеи в бизнес.
- В Киеве, Львове и Ивано-Франковске состоялась серия воркшопов Founders2Founders, на которых успешные учредители, предприниматели и инвесторы получили практические рекомендации по развитию бизнеса. На мероприятия подались более 100 украинцев.
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Red Kalyna – новая инициатива EIT Community, направленная на чествование выдающихся женщин-предпринимательниц. В рамках инициативы ежегодно будут отмечать десять украинских предпринимательниц, которые получат знак Red Kalyna from EIT Community.
«Благодаря региональному центру EIT укрепит свое присутствие и поддержку Украины, а также поможет вывести больше украинских продуктов и бизнесов на мировую арену», — прокомментировал Нектариос Тавернаракис, председатель правления EIT.
Раньше мы писали с лекциями и коворкингом: на ВДНГ откроется центр уличных культур .
Фото: dev.ua