Как сейчас выглядит мост-волна, который строят на Оболони: фото

В Оболонском районе Киева продолжают строить мост-волну.
Фотографии со строительства моста опубликовал журналист Павел Авдокушин на своей странице в соцсетях.
Он уверяет, что строители уже завершили сборку несущей металлической конструкции моста.
Как известно, мост планируют изготовить из металла из «Азовстали ». Он будет состоять из пяти волн. Его длина – 160 метров, а ширина – 4 метра.
Мост будет подсвечиваться разными цветами. Кроме того, на нем будет включаться музыка, когда на мосту соберется определенное количество людей.
Завершить строительство хотят в 2024 году.
Ранее мы писали, что Киев уже получил деньги от Тайваня на достройку моста-волны на Оболони.
Фото: Павел Авдокушин