Как сейчас выглядит мост-волна, который строят на Оболони: фото

В Оболонском районе Киева продолжают строить мост-волну.

Фотографии со строительства моста опубликовал журналист Павел Авдокушин на своей странице в соцсетях.

Он уверяет, что строители уже завершили сборку несущей металлической конструкции моста.

Как известно, мост планируют изготовить из металла из «Азовстали ». Он будет состоять из пяти волн. Его длина – 160 метров, а ширина – 4 метра.

Мост будет подсвечиваться разными цветами. Кроме того, на нем будет включаться музыка, когда на мосту соберется определенное количество людей.

Завершить строительство хотят в 2024 году.

Ранее мы писали, что Киев уже получил деньги от Тайваня на достройку моста-волны на Оболони .

Фото: Павел Авдокушин