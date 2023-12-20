Как сейчас выглядит мост-волна, который строят на Оболони: фото

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Наталия Габрух
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В Оболонском районе Киева продолжают строить мост-волну.

Фотографии со строительства моста опубликовал журналист Павел Авдокушин на своей странице в соцсетях.

Он уверяет, что строители уже завершили сборку несущей металлической конструкции моста.

Как известно, мост планируют изготовить из металла из «Азовстали ». Он будет состоять из пяти волн. Его длина – 160 метров, а ширина – 4 метра.

Мост будет подсвечиваться разными цветами. Кроме того, на нем будет включаться музыка, когда на мосту соберется определенное количество людей.

Завершить строительство хотят в 2024 году.

Ранее мы писали, что Киев уже получил деньги от Тайваня на достройку моста-волны на Оболони.

Фото: Павел Авдокушин

Как вам процесс строительства моста-волны?
Опубликовано: 20 декабря 2023
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