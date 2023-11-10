Киев уже получил деньги от Тайваня на достройку моста-волны на Оболони

Киев получил в качестве благотворительной помощи средства от Тайваня на достройку пешеходного моста с Оболонской набережной на остров Оболонский.

Об этом сообщили в КГГА.

Деньги Тайвань выделил в рамках выполнения меморандума о согласии, который подписал с Киевом в июле этого года.

Ранее мы писали, что Тайвань выделит 2,5 миллиона долларов США на строительство моста, что позволит добраться до Оболонского острова города.

До этого метрополия Большого Парижа выделила 19 496 412,0 грн на продолжение строительства пешеходного моста-волны на Оболони.

Напомним, что мост-волну на Оболони изготовят из металла из «Азовстали» . Мост будет состоять из пяти волн. Его длина – 160 метров, а ширина – 4 метра. Мост будет подсвечиваться разными цветами. Кроме того, на нем будет включаться музыка, когда на мосту соберется несколько людей.