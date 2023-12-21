В центре Киева расцветут 115 тысяч тюльпанов из Нидерландов

Королевство Нидерланды подарило столице около 115 тысяч луковиц тюльпанов в цветах национальной символики.

Об этом сообщают в «Киевзеленстрое».

Основной локацией, где весной расцветут тюльпаны, станет Майдан Незалежности Украины. Также их можно будет увидеть на Крещатике, Пейзажной аллее, Европейской площади, парке имени Тараса Шевченко, рядом с Министерством иностранных дел Украины и других зеленых зонах города.

Отмечается, что столице передали 16 сортов тюльпанов: Тюльпан триумф Charade, Тюльпан триумф Purple Raven, Мускари Американские, Тюльпан пионовидный Negrita double, Карликовый тюльпан Yellow Baby, Тюльпан триумф Ozon, Тюльпан триумф Ozon, Тюльпан триумф Ozon, Тюльпан триумф Ozon, Тюльпан триумф Ozon, Тюльпан триумф Ozon, Тюльпан триумф Ozon, Тюльпан триумф

«Киеву предоставили сорта тюльпанов, максимально приближенные к цветам символики Украины. Поэтому главный цветник на Майдане Незалежности будет сине-желтого цвета, что будет символизировать свободу нашей нации», — отметила ландшафтная дизайнер КО «Киевзеленстрой» Мария Вольская.

Ранее мы писали, что в парках Днепровского района и на Трухановом острове высадили клены и лаванду.

Фото: «Киевзеленстрой»