В Киеве заработала курьерская доставка Uklon: как ею воспользоваться

Курьерская доставка Uklon Delivery заработала у всех пользователей приложения Uklon в Киеве.
Об этом сообщают в пресс-службе компании.
Курьеры будут выполнять заказы в радиусе до 5 км в пределах столицы.
Свертки будут доставлять в термосумках. Вес заказа не должен превышать 10 кг. Максимальные габариты товара – 40х40х30 см. Все пакеты во время поездки будут застрахованы.
Как воспользоваться доставкой:
Стоимость курьерской доставки Uklon Delivery будет дешевле, чем доставка на авто. Также в таком случае дополнительная услуга от двери до двери будет бесплатна.
Со следующего года Uklon Delivery заработает в других крупных городах Украины.
Ранее мы писали, что Uklon запустил новый класс такси, который может ехать по полосам общественного транспорта.
Фото: Uklon