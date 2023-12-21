В Киеве заработала курьерская доставка Uklon: как ею воспользоваться

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Ирина Маймур
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Курьерская доставка Uklon Delivery заработала у всех пользователей приложения Uklon в Киеве.

Об этом сообщают в пресс-службе компании.

Курьеры будут выполнять заказы в радиусе до 5 км в пределах столицы.

Свертки будут доставлять в термосумках. Вес заказа не должен превышать 10 кг. Максимальные габариты товара – 40х40х30 см. Все пакеты во время поездки будут застрахованы.

Как воспользоваться доставкой:

  • нажать кнопку «Доставка» на главном экране приложения Uklon и адрес отправителя/получателя;
  • выбрать один из видов доставки – курьером или на авто. Курьерская доставка доступна только в радиусе до 5 км. Если при оформлении заказа радиус доставки больше, то кнопка доставки курьером будет неактивна;
  • ввести данные для доставки и разместить заказ.

Стоимость курьерской доставки Uklon Delivery будет дешевле, чем доставка на авто. Также в таком случае дополнительная услуга от двери до двери будет бесплатна.

Со следующего года Uklon Delivery заработает в других крупных городах Украины.

Ранее мы писали, что Uklon запустил новый класс такси, который может ехать по полосам общественного транспорта.

Фото: Uklon

Планируете пользоваться доставкой Uklon?
Опубликовано: 21 декабря 2023
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