Разоблачено еще одно хищение средств при строительстве Подольского моста: речь идет о 24 млн гривен

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Валерия Гуржий
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Заместителю директора коммунального предприятия объявили о подозрении в служебной халатности из-за миллионного ущерба на строительстве Подольского мостового перехода.

Об этом сообщили в полиции Киева.

В рамках досудебного расследования правоохранители установили, что в июне этого года заместитель директора коммунального предприятия «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений города Киева» получил от генподрядной и подрядных организаций акты приема выполненных строительных работ и подписал их, не удостоверившись в соответствии с объемами затрат на эксплуатацию. строительные машины.

Проведенная в дальнейшем судебно-строительная техническая экспертиза подтвердила завышение расходов по аренде специальной техники. По предварительным выводам, сумма ущерба столичному бюджету составляет 24 миллиона гривен.

Ранее мы писали, что Подольская прокуратура сообщила о подозрении генподрядчику, занимающемуся строительством Подольского моста через Днепр в Киеве. Его подозревают в присвоении 6 млн. грн. из бюджета столицы.

Фото: Полиция Киева

Как думаете это уже все хищения или нет?
Опубликовано: 21 декабря 2023
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