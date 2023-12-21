Разоблачено еще одно хищение средств при строительстве Подольского моста: речь идет о 24 млн гривен

Заместителю директора коммунального предприятия объявили о подозрении в служебной халатности из-за миллионного ущерба на строительстве Подольского мостового перехода.

Об этом сообщили в полиции Киева.

В рамках досудебного расследования правоохранители установили, что в июне этого года заместитель директора коммунального предприятия «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений города Киева» получил от генподрядной и подрядных организаций акты приема выполненных строительных работ и подписал их, не удостоверившись в соответствии с объемами затрат на эксплуатацию. строительные машины.

Проведенная в дальнейшем судебно-строительная техническая экспертиза подтвердила завышение расходов по аренде специальной техники. По предварительным выводам, сумма ущерба столичному бюджету составляет 24 миллиона гривен.

Ранее мы писали, что Подольская прокуратура сообщила о подозрении генподрядчику, занимающемуся строительством Подольского моста через Днепр в Киеве. Его подозревают в присвоении 6 млн. грн. из бюджета столицы.

Фото: Полиция Киева