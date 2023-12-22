С Лесной до Позняков начали курсировать новые трамваи украинского производства: фото

22 декабря на левом берегу столицы вышли в рейс новые современные трамваи отечественного производства «Татра-Юг».

Они будут курсировать по маршруту № 8 от станции метро «Лесная» до станции метро «Позняки», сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Ранее здесь ходили 12 трамваев, подавляющее большинство из которых были одиночные вагоны устаревших моделей. При интервале движения 10 минут они могли максимально перевезти около 700 пассажиров в час.

Теперь на маршруте №8 работают 7 трехсекционных низкопольных трамваев с интервалом движения 15 мин.

Как пояснил Кличко, количество трамваев уменьшилось, поскольку пассажировместимость нового трамвая почти в 2,5 раза больше единичного. Он будет перевозить более 1000 пассажиров в час.

Отмечается, что трамваи закупили в рамках реализации проекта «Городской общественный транспорт Украины», финансируемого за счет привлеченных средств Европейского инвестиционного банка.

Ранее мы писали, что, несмотря на ремонт путей, скорость трамваев в Киеве не увеличивается.

Фото: Виталий Кличко