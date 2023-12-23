В Буче создадут новый парк-памятку «Кампа»

В Буче создадут парк-памятку садово-паркового искусства «Кампа».

Об этом сообщает Бучанский городской совет.

Решение о создании парка 22 декабря поддержали на внеочередной сессии местные депутаты.

Новый объект природо-заповедного фонда площадью более 2 га расположен возле улицы Лесной.

На этой зеленой зоне зафиксировано два вида животных, занесенных в Красную книгу Украины, а именно жук-олень и летучая мышь европейская.

Также эко-специалисты насчитали там тринадцать видов птиц, значительное количество которых являются редкими или исчезающими.

Решение о создании парка-памятки передали Киевскому областному совету, который должен окончательно одобрить эту инициативу.

Ранее мы писали, что в Бучанской общине будет создан ландшафтный заказник «Река-Герой Ирпень».

Фото: Бучанский городской совет, из открытых источников