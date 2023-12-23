В Киевской области запустили карту восстановления: там можно мониторить расходы на восстановление

В Киевской области презентовали интерактивную карту восстановления, на которой можно проследить за расходами на восстановление поврежденных объектов Киевщины.
Об этом сообщил глава Киевской ОГА Руслан Кравченко в соцсетях.
На карте есть вся информация о финансировании восстановления поврежденных объектов на уровне района, территориального общества, населенного пункта.
«Все до мелочей: общее количество объектов, фактические суммы, перечень компаний, которые получают больше средств за восстановление, и кто больше заказывает восстановление», — отметил Руслан Кравченко.
На карте также можно узнать адрес, распорядителя и получателя средств, бюджетную программу, по которой осуществляется финансирование, сумму средств, потраченную на восстановление, тип объекта.
В настоящее время дашборд показывает данные о восстановлении только за счет госбюджета до 31 августа 2023 года. Масштабное обновление данных планируется с 1 января 2024 года.
В целом, по словам Руслана Кравченко, в Киевской области уже восстановили полностью и частично с обеспечением жизнедеятельности более 15 тысяч объектов.
Ранее мы писали, что в Ирпене отремонтируют еще две многоэтажки, поврежденные обстрелами.
Фото: Руслан Кравченко