В Киевской области запустили карту восстановления: там можно мониторить расходы на восстановление

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Наталия Габрух
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В Киевской области презентовали интерактивную карту восстановления, на которой можно проследить за расходами на восстановление поврежденных объектов Киевщины.

Об этом сообщил глава Киевской ОГА Руслан Кравченко в соцсетях.

На карте есть вся информация о финансировании восстановления поврежденных объектов на уровне района, территориального общества, населенного пункта.

«Все до мелочей: общее количество объектов, фактические суммы, перечень компаний, которые получают больше средств за восстановление, и кто больше заказывает восстановление», — отметил Руслан Кравченко.

На карте также можно узнать адрес, распорядителя и получателя средств, бюджетную программу, по которой осуществляется финансирование, сумму средств, потраченную на восстановление, тип объекта.

В настоящее время дашборд показывает данные о восстановлении только за счет госбюджета до 31 августа 2023 года. Масштабное обновление данных планируется с 1 января 2024 года.

В целом, по словам Руслана Кравченко, в Киевской области уже восстановили полностью и частично с обеспечением жизнедеятельности более 15 тысяч объектов.

Ранее мы писали, что в Ирпене отремонтируют еще две многоэтажки, поврежденные обстрелами.

Фото: Руслан Кравченко

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Опубликовано: 23 декабря 2023
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