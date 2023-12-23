В Мариинском парке демонтировали большевистский памятник: фото

Сегодня, 23 декабря, в Мариинском парке демонтировали советский памятник участникам антиукраинского Январского восстания 1918 года.

Об этом сообщает заместительница председателя КГГА Ганна Старостенко в соцсетях.

Демонтаж провели специалисты КП «Киевблагоустройство» в рамках процесса декоммунизации.

«Идеологическая роль этого постамента заключалась в восхвалении большевиков, устроивших вооруженный мятеж против Украинской Центральной Рады и Украинской Народной Республики. Нам десятилетиями навязывали в Герои – советских и имперских палачей. Теперь пора навсегда избавиться от враждебного культурологического влияния», — написала Ганна Старостенко.

По информации КП «Киевблагоустройство», памятник весил около 2,5 тонн.

Теперь на его месте остался только пустой пьедестал.

Ранее мы писали, что в Киеве демонтировали памятник экипажу бронепоезда «Таращанец» .

Фото: Ганна Старостенко