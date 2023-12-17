В Киеве демонтирован памятник экипажу бронепоезда «Таращанец»

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Наталия Габрух
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В субботу 16 декабря специалисты КП «Киевблагоустройство» демонтировали памятник экипажу советского бронепоезда "Таращанец".

Об этом сообщает Департамент территориального контроля Киева.

В дальнейшем монумент будет храниться в музее-мастерской Знобы-Голембиевских.

Памятник был открыт в 1974 году и расположен в сквере между улицами Заслонова и Ялтинской в Дарницком районе Киева.

Как известно, 10 ноября Кабинет министров принял решение об изъятии из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения ряда памятников. После этого их должны демонтировать. Один из них – памятник экипажу бронепоезда «Таращанец».

Ранее мы писали, что в Киеве демонтируют памятник Щорсу : фото.

Фото: Департамент территориального контроля города Киева.

Вы согласны с демонтажем памятника?
Опубликовано: 17 декабря 2023
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