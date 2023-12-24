На Певческом поле открылся фестиваль фонарей «Lights&Dreams»

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Наталия Габрух
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22 декабря в столичном парке Певческое поле стартовал фестиваль фонарей «Lights & Dreams».

Об этом сообщают на странице Певческого поля в соцсетях.

По словам организаторов, это уникальный фестиваль мирового масштаба, который рассказывает о параллельном мире. Каждая из световых инсталляций достигает от трех до семи метров высотой и имеет свою тему: «Лес сказочных фей и эльфов», «Тоннель влюбленных», «Магические коты», «Золотой дракон» и т.д.

Все фигуры изготовлены вручную из натурального шелка и специальных led-ламп для создания новогодней атмосферы.

Посетителей ждут:

  • более 50 000 фонариков;

  • световые фигуры до 7 метров в высоту;

  • 30 масштабных иллюминационных локаций;

  • яркие стилизованные фотозоны;

  • аниматоры для детей;

  • тематические фуд-корты;

  • зоны отдыха для взрослых;

  • программа выходного дня и файер шоу.

Разработкой и реализацией проекта занималась украинская компания UNIVERSAL PARK, организующая цветочные, тематические, аниматронные и другие фестивали в Украине и Европе.

Адрес: Певческое поле, ул. Лаврская, 31

Режим работы: ежедневно с 16:00 до 21:00

Стоимость: в будние дни: взрослый билет – 200 грн, детский – 150 грн; в выходные и праздничные дни: взрослый билет – 300 грн, детский – 200 грн

Приобрести билеты можно на официальном сайте Lights&Dreams или в кассе парка Певческое поле.

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Фото: Певческое поле

Планируете посетить фестиваль фонарей Lights & Dreams?
Опубликовано: 24 декабря 2023
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