На Певческом поле открылся фестиваль фонарей «Lights&Dreams»

22 декабря в столичном парке Певческое поле стартовал фестиваль фонарей «Lights & Dreams».

Об этом сообщают на странице Певческого поля в соцсетях.

По словам организаторов, это уникальный фестиваль мирового масштаба, который рассказывает о параллельном мире. Каждая из световых инсталляций достигает от трех до семи метров высотой и имеет свою тему: «Лес сказочных фей и эльфов», «Тоннель влюбленных», «Магические коты», «Золотой дракон» и т.д.

Все фигуры изготовлены вручную из натурального шелка и специальных led-ламп для создания новогодней атмосферы.

Посетителей ждут:

более 50 000 фонариков;

световые фигуры до 7 метров в высоту;

30 масштабных иллюминационных локаций;

яркие стилизованные фотозоны;

аниматоры для детей;

тематические фуд-корты;

зоны отдыха для взрослых;

программа выходного дня и файер шоу.

Разработкой и реализацией проекта занималась украинская компания UNIVERSAL PARK, организующая цветочные, тематические, аниматронные и другие фестивали в Украине и Европе.

Адрес: Певческое поле, ул. Лаврская, 31

Режим работы: ежедневно с 16:00 до 21:00

Стоимость: в будние дни: взрослый билет – 200 грн, детский – 150 грн; в выходные и праздничные дни: взрослый билет – 300 грн, детский – 200 грн

Приобрести билеты можно на официальном сайте Lights&Dreams или в кассе парка Певческое поле.

Ранее мы писали, что на ВДНГ открыли выставку ледовых скульптур: фото.

Фото: Певческое поле