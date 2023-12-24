На Певческом поле открылся фестиваль фонарей «Lights&Dreams»

22 декабря в столичном парке Певческое поле стартовал фестиваль фонарей «Lights & Dreams».
Об этом сообщают на странице Певческого поля в соцсетях.
По словам организаторов, это уникальный фестиваль мирового масштаба, который рассказывает о параллельном мире. Каждая из световых инсталляций достигает от трех до семи метров высотой и имеет свою тему: «Лес сказочных фей и эльфов», «Тоннель влюбленных», «Магические коты», «Золотой дракон» и т.д.
Все фигуры изготовлены вручную из натурального шелка и специальных led-ламп для создания новогодней атмосферы.
Посетителей ждут:
более 50 000 фонариков;
световые фигуры до 7 метров в высоту;
30 масштабных иллюминационных локаций;
яркие стилизованные фотозоны;
аниматоры для детей;
тематические фуд-корты;
зоны отдыха для взрослых;
программа выходного дня и файер шоу.
Разработкой и реализацией проекта занималась украинская компания UNIVERSAL PARK, организующая цветочные, тематические, аниматронные и другие фестивали в Украине и Европе.
Адрес: Певческое поле, ул. Лаврская, 31
Режим работы: ежедневно с 16:00 до 21:00
Стоимость: в будние дни: взрослый билет – 200 грн, детский – 150 грн; в выходные и праздничные дни: взрослый билет – 300 грн, детский – 200 грн
Приобрести билеты можно на официальном сайте Lights&Dreams или в кассе парка Певческое поле.
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Фото: Певческое поле