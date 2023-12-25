Бывшее здание УПЦ МП во Львове превратят в современный реабилитационный центр для военных

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Наталия Габрух
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Во Львове в бывшем здании УПЦ МП откроют корпус Национального реабилитационного центра «Несокрушимые».

Об этом сообщает Львовский городской совет.

Создать реабилитационный центр планируют в здании по улице Пекарская, 59-А, которое в этом году передали в пользование Первому территориальному медобъединению Львова.

В корпусе планируется провести реконструкцию с сохранением всех исторических элементов фасада и столярки. В четырехэтажном здании разместят 56 спальных мест.

«Это должен быть сверхсовременный реабилитационный центр, который позволит лечить в том числе людей, потерпевших поражение в зоне боевых действий», – прокомментировал архитектор Антон Коломейцев.

Ранее мы писали, что в Ирпене планируется построить реабилитационный центр для военных.

Фото: Львовский городской совет

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Опубликовано: 25 декабря 2023
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