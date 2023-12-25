Как сейчас выглядит метро на Виноградарь и продолжается ли строительство: фото

Киевские диггеры и блогеры решили исследовать, как сейчас выглядит строительство метро на Виноградарь и в каком состоянии находится тоннель.

На прошлой неделе диггер и блогер Kotofey спустился в тоннель между станцией "Сырец" и проектной остановкой подземки "Мостицкая".

"Года два, а может и больше, этот объект с переменным успехом строили, однако на данный момент находится в стадии простоя. Другими словами: оборудование не эксплуатируют, работы не ведут, он просто стоит, дожидаясь своего времени, пока строительство снова возобновят", — сказал он.

Он также отметил, что в тоннеле на участке между станциями "Сырец" и "Мостицкая" отсутствуют железнодорожные рельсы для движения поездов, а по бетонным кольцам проникают грунтовые воды. В результате на полу тоннеля образовался маленький ручей.

Кроме этого блогер показал, как постоянно (но не критично) заливает грунтовыми и дождевыми водами открытую монтажную шахту на ул.Стеценко, которую метростроевцы вывели вверх на участке от станции "Сырец" в направлении Виноградаря.

На прошлой неделе видео с шахты недостроенного участка между "Сырцем" и "Мостицкой" обнародовал также блогер и диггер Кирилл Степанец, спускавшийся в туннель осенью этого года.

Его осмотр состояния строительства подтвердил, что активные строительные работы в метро прекратили. На самом деле проложили только один тоннель для движения поездов от станции "Сырец", но он не оснащен рельсами.

"Этой осенью побывали там, проинспектировали ход строительства метро и можем сказать, что в будущем увидеть метро на Виноградаре, я думаю, вряд ли удастся. Хотя, как известно, в бюджет Киева на будущий год заложены деньги на продолжение строительства. Но, учитывая ситуацию , которая сейчас происходит с метрополитеном в направлении Теремков, думаю, эти средства пойдут совсем на другие дела. И метро на Виноградарь построят, кто знает когда. Строительство метрополитена на паузе", — рассказал Степанец.

Ранее мы писали, что в Киеве на полгода закроют 6 станций метро .

Фото: скриншоты с видео Кирилла Степанца и Kotofey