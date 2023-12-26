На Подоле проведут благотворительный обряд вождения козы: собранные средства пойдут на ВСУ

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Ирина Маймур
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27 декабря в Киеве состоится благотворительный обряд вождения козы заведениями Подола. Все собранные колядниками средства передадут в ВСУ.

Об этом сообщают в телеграмм-канале «Коза на Подолі».

Благотворительное мероприятие стартует в 17:00. Будут колядовать и возглавят шествие фольклорные группы «Володар» и «Вильце».

Колядники зайдут в следующие заведения:

  • 17:10 — First Point Espresso Bar (ул. Ярославская, 14/20);
  • 17:40 — Афтернун (ул. Волошская, 18/17);
  • 18:10 — Coffee Records (ул. Константиновская, 2А);
  • 18:40 — Автостанция (ул. Нижний Вал, 15A);
  • 19:30 — Cafe 128 (ул. Нижний Вал, 15А);
  • 19:50 — tisto bar&bistro (ул. Ярославская 15/23).

Организаторы призывают 27 декабря посетить одно из заведений, встретить колядников и присоединить к шествию.

Ранее мы писали, что украинские дизайнеры создали проект, где показали старинные рождественские открытки.

Фото: «Коза на Подолі»; GOROD.c

Присоединитесь к инициативе?
Опубликовано: 26 декабря 2023
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