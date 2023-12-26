На Подоле проведут благотворительный обряд вождения козы: собранные средства пойдут на ВСУ

27 декабря в Киеве состоится благотворительный обряд вождения козы заведениями Подола. Все собранные колядниками средства передадут в ВСУ.
Об этом сообщают в телеграмм-канале «Коза на Подолі».
Благотворительное мероприятие стартует в 17:00. Будут колядовать и возглавят шествие фольклорные группы «Володар» и «Вильце».
Колядники зайдут в следующие заведения:
Организаторы призывают 27 декабря посетить одно из заведений, встретить колядников и присоединить к шествию.
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Фото: «Коза на Подолі»; GOROD.c