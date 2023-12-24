Украинские дизайнеры создали проект, где показали старинные рождественские открытки

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Наталия Габрух
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Команда дизайн-бюро snig.digital представила проект, в котором собрала десятки старинных открыток, созданных украинскими иллюстраторами.

«Собрание самобытных и характерных украинских открыток: мы хотим напомнить, насколько неистово красива эстетика украинского Рождества», — отметили в snig.digital.

На открытках изображены традиции празднования Рождества, а также праздничные символы.

За каждой открыткой содержится информация о ее названии, авторе и год создания, а также добавлено поздравление. Открыткой можно поделиться в соцсетях.

«Мы разработали этот проект с мыслью о тяготности украинской традиции, желанием отдать честь иллюстраторам и дизайнерам прошлого, а самое главное — поделиться с наибольшим количеством людей нашим увлечением украинским изобразительным искусством», — комментируют в дизайн-бюро.

Ранее мы писали, что на железнодорожном вокзале Киева откроют интерактивную рождественскую выставку «Звезда восходит».

Фото: snig.digital

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Опубликовано: 24 декабря 2023
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