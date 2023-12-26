На подготовку к ремонту тоннеля между «Лыбидской» и «Демеевской» потратят более 21 млн грн

На подготовительные и проектные работы перед ремонтом тоннеля между станциями метро «Лыбидская» и «Демеевская» потратят 21,2 млн. грн.
Об этом идет речьна сайте публичных закупок Prozorro.
Подрядчик должен разработать проектную документацию и осуществить подготовительные работы. В частности, речь идет о:
Работы должна выполнить группа компаний «Автострада».
Закупку Киевский метрополитен провел без конкурса, объяснив это срочностью.
Напомним, что 8 декабря произошла одна из самых крупных аварий в киевском метрополитене — в тоннеле между «Лыбидской» и «Демеевской» обнаружили трещины, через которые начала просачиваться вода. Поэтому на ремонт закрыли на полгода 6 станций метро. Как отметили в КГГА, первые трещины в тоннеле между «Лыбидской» и «Демеевской» появились 12 лет назад.
Фото: КП «Киевский метрополитен»