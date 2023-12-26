На подготовку к ремонту тоннеля между «Лыбидской» и «Демеевской» потратят более 21 млн грн

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Ирина Маймур
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На подготовительные и проектные работы перед ремонтом тоннеля между станциями метро «Лыбидская» и «Демеевская» потратят 21,2 млн. грн.

Об этом идет речьна сайте публичных закупок Prozorro.

Подрядчик должен разработать проектную документацию и осуществить подготовительные работы. В частности, речь идет о:

  • стабилизационных мерах по временному усилению конструкций оправы с установкой рамных или арочных металлических конструкций;
  • работах по подготовке земельного участка, устройству ограждения строительной площадки и снос зданий и сооружений, нарушению элементов благоустройства в пределах отведенного земельного участка, изыскательские работы, работы по сооружению временных производственных и бытовых сооружений, необходимых для организации и обслуживания строительства, устройства подъездных путей, складирование строительных материалов, подвод временных инженерных сетей, получение технических условий на перенос инженерных сетей и удаление зеленых насаждений и т.д.

Работы должна выполнить группа компаний «Автострада».

Закупку Киевский метрополитен провел без конкурса, объяснив это срочностью.

Напомним, что 8 декабря произошла одна из самых крупных аварий в киевском метрополитене — в тоннеле между «Лыбидской» и «Демеевской» обнаружили трещины, через которые начала просачиваться вода. Поэтому на ремонт закрыли на полгода 6 станций метро. Как отметили в КГГА, первые трещины в тоннеле между «Лыбидской» и «Демеевской» появились 12 лет назад.

Фото: КП «Киевский метрополитен»

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Опубликовано: 26 декабря 2023
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