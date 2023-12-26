Фонд госимущества выставил на продажу архитектурный памятник в центре Киева

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Наталия Габрух
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В Киеве выставили на продажу Единый имущественный комплекс государственного предприятия «Днепр», расположенный в Шевченковском районе столицы возле метро «Золотые ворота».

О торгах объявило Региональное отделение Фонда государственного имущества Украины по г. Киеву.

Актив состоит из нежилых помещений, общая площадь которых составляет 784,8 кв. Здание является объектом культурного наследия.

В 1908-1914 годах в нем содержалась литературно-художественная организация «Украинский клуб». Сейчас основной вид деятельности предприятия: оптовая торговля другими продуктами хозяйственного назначения (продажа книжной продукции).

Как сообщается в системе «Prozorro.Продажи», торги планируют провести 8 января 2024 года, зарегистрироваться для участия в аукционе можно до 7 января 2024 года. Стартовая цена составляет 7,2 млн. гривен.

Ранее мы писали, что на аукционе с 17-й попытки продали ресторан «Щекавица» на Подоле.

Фото: Региональное отделение Фонда государственного имущества Украины по г. Киеву

А по вашему мнению, стоит выставлять объект культурного наследия на продажу?
Опубликовано: 26 декабря 2023
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