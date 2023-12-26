Метрополитен расторг договор с "Киевметростроем" о строительстве метро на Виноградарь

Киевский метрополитен расторг с «Киевметростроем» договор о строительстве метро на Виноградаре из-за срыва сроков строительства.

Об этом сообщили Пассажиры Киева.

"Подрядчик своевременно не приступил к работе или выполняет их настолько медленно, что выполнить их в срок договора невозможно. Учитывая это, «Киевский метрополитен» отказывается от обязательств в части выполнения строительных работ по договору", - объясняется причина расторжения договора.

Подрядчику с учетом аванса было перечислено 4 млрд грн. Этот аванс подрядчик – Киевметробуд – должен вернуть назад.

Срок действия договора закончился 11 декабря 2023, а подписан он был в ноябре 2018 года.

Ранее мы писали, что Киевская городская прокуратура через суд требует взыскать с генподрядчика строительство метро на Виноградарь еще 79 млн грн финансовых санкций.

А прежде Северный апелляционный хозяйственный суд поддержал позицию столичной прокуратуры о взыскании с генподрядчика строительства более 139 млн грн в столичный бюджет. Следствие установило, что компания использовала не по целевому назначению средства местного бюджета, которые выделили на финансирование линии метро от станции Сырец до жилмассива Виноградарь.

Также начальник КП «Киевский метрополитен»Виктор Брагинский сообщал , что строительство метро на Виноградаре возобновят после корректировки проекта и смены подрядчика.

Фото: Киев FM