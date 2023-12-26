В приложении «Киев Цифровой» объединили карту укрытий и пункты обогрева

Приложение «Киев Цифровой» обновило карту укрытий, добавив к ней пункты обогрева, где можно зарядить гаджеты в период блекаутов, подключиться к интернету и согреться.

Теперь этот сервис называется Карта устойчивости, сообщают в КГГА.

«В обновленном разделе вы можете не только найти ближайшее укрытие и проложить к нему маршрут, но и выбрать ближайший пункт обогрева. Также карту можно просматривать в автономном режиме, если загрузить ее заранее, когда есть интернет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обновленную карту можно найти в приложении «Киев Цифровой» следующим образом: раздел «Больше сервисов» (К) – «Безопасность» – «Карта устойчивости».

Кроме того, разработчики напомнили о возможности получения уведомлений от ДТЭК о стабилизационных отключениях электроснабжения. Благодаря этой интеграции, пользователи будут проинформированы о стабилизационных отключениях электроэнергии по адресу, который они прибавят для получения уведомлений.

Также в настройках приложения «Киев Цифровой» можно подключить «Напоминание в 19:00 об экономии электроэнергии», что известит необходимость отключить лишние гаджеты.

Ранее мы писали, что «Киев Цифровой» представил онлайн-выставки и аудиогид киевскими музеями.

Фото: Главком