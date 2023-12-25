«Киев Цифровой» представил онлайн-выставки и аудиогиды киевскими музеями

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Наталия Габрух
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«Киев Цифровой» представил проект по виртуализации туристско-культурного наследия Киева.

Об этом сообщили на официальной странице сервиса в соцсетях.

Теперь у каждого есть возможность ознакомиться с экспозициями шести киевских музеев, а также виртуально посетить другие значимые локации города.

«Открываем цифровую дверь истории Киева, чтобы каждый желающий смог ближе познакомиться с украинской культурой, увлечься ею и сохранить ее для следующих поколений. Чтобы делать это было увлекательнее, мы дополнили его AR и 3D объектами и VR-турами», — пишет команда «Киев Цифровой».

Среди музеев города в «Киеве Цифровом» уже оцифровали следующие:

  • Национальный музей «Киевская картинная галерея»
  • Национальный музей украинского народного декоративного искусства
  • НЦНК «Музей Ивана Гончара»
  • Национальный музей искусств им. Богдана и Варвары Ханенко
  • Историко-мемориальный музей Михаила Грушевского
  • Музей выдающихся деятелей украинской культуры

Также с помощью приложения можно отправиться в виртуальный тур по Трухановому острову, локациям памяти Чернобыльской трагедии и пройти квест-прогулку в стиле ретро.

Кроме этого все желающие могут виртуально прогуляться по Киево-Печерской лавре и внимательно осмотреть внутреннее убранство Успенского собора, Храма Антония и Феодосия, Трапезной палаты, а также подняться на Большую лаврскую колокольню.

Все материалы проекта доступны для чтения и прослушивания на украинском и английском языках.

Ранее мы писали, что в Украине выпустили аудиогид "Путешествие в Киевское Полесье" .

Фото: скриншоты из «Киев Цифровой»

Планируете посетить виртуальный тур от «Киев Цифровой»?
Опубликовано: 25 декабря 2023
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