Метрополитен объявляет новый тендер на строительство линии метро на Виноградарь — КГГА

КП «Киевский метрополитен» проведет новый тендер на продолжение строительства линии метро в сторону жилмассива Виноградарь.

Об этом заявил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник в интервью «Экономической правде».

Действующий генподрядчик «Киевметрострой», выигравший тендер в 2018 году, находится в глубоком кризисе. Компания пережила корпоративный конфликт и уволила большую часть сотрудников.

«Насколько я понимаю, [от "Киевметростроя"] не осталось практически ничего. Мы будем менять исполнителя и продолжать работу», — сказал Николай Поворозник.

Он также добавил, что метрополитен оценит и заактирует проделанные работы. А выявленные факты злоупотреблений передадут правоохранительным органам, которые уже открыли уголовные производства по «Киевметрострою».

Ранее мы писали, что Киевская городская прокуратура через суд требует взыскать с генподрядчика строительство метро на Виноградарь еще 79 млн грн финансовых санкций.

А прежде Северный апелляционный хозяйственный суд поддержал позицию столичной прокуратуры о взыскании с генподрядчика строительства более 139 млн грн в столичный бюджет. Следствие установило, что компания использовала не по целевому назначению средства местного бюджета, которые выделили на финансирование линии метро от станции Сырец до жилмассива Виноградарь.

Также начальник КП «Киевский метрополитен» Виктор Брагинский сообщал , что строительство метро на Виноградаре возобновят после корректировки проекта и смены подрядчика.

Фото: из открытых источников