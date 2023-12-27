Киевские власти не поддержали петицию об установлении валидаторов в маршрутках

Киевские власти не поддержали петицию горожан об установлении в маршрутках валидаторов для безналичной оплаты проезда.

Об этом свидетельствует ответ Киевсовета на петицию.

В ответе сообщают, что в городе была создана автоматизированная система учета оплаты проезда в городском транспорте независимо от форм собственности (АСОП).

Внедрение безналичной оплаты проезда в маршрутках возможно только при условии присоединения перевозчиков к АСОП и соответствия их оборудования техническим требованиям.

В настоящее время городские власти ведут переговоры с частными перевозчиками о необходимости присоединения к АСОП.

Ранее мы писали, что петиция с призывом установить в столичных маршрутках валидаторы для оплаты проезда набрала необходимые для рассмотрения 6 тысяч голосов.

Фото: petition.kyivcity.gov.uа