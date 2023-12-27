Киевские власти не поддержали петицию об установлении валидаторов в маршрутках

887
Ирина Маймур
share share

Киевские власти не поддержали петицию горожан об установлении в маршрутках валидаторов для безналичной оплаты проезда.

Об этом свидетельствует ответ Киевсовета на петицию.

В ответе сообщают, что в городе была создана автоматизированная система учета оплаты проезда в городском транспорте независимо от форм собственности (АСОП).

Внедрение безналичной оплаты проезда в маршрутках возможно только при условии присоединения перевозчиков к АСОП и соответствия их оборудования техническим требованиям.

В настоящее время городские власти ведут переговоры с частными перевозчиками о необходимости присоединения к АСОП.

Ранее мы писали, что петиция с призывом установить в столичных маршрутках валидаторы для оплаты проезда набрала необходимые для рассмотрения 6 тысяч голосов.

Фото: petition.kyivcity.gov.uа

Ожидаете введение безналичной оплаты проезда в маршрутках?
Опубликовано: 27 декабря 2023
share share
Железнодорожный вокзал во Львове станет доступнее: что изменится Железнодорожный вокзал во Львове станет доступнее: что изменится Между станциями метро «Почайна» и «Тараса Шевченко» организуют челночное движение: когда и почему Между станциями метро «Почайна» и «Тараса Шевченко» организуют челночное движение: когда и почему В Одессе начнут курсировать низкопольные трамваи украинского производства В Одессе начнут курсировать низкопольные трамваи украинского производства Метрополитен объявляет новый тендер на строительство линии метро на Виноградарь — КГГА Метрополитен объявляет новый тендер на строительство линии метро на Виноградарь — КГГА 10 проектов, которые изменят Киев и область в 2024 году 10 проектов, которые изменят Киев и область в 2024 году У Майдана Независимости открылась вторая ременная Naushi: почему туда стоит посетить У Майдана Независимости открылась вторая ременная Naushi: почему туда стоит посетить В приложении «Киев Цифровой» объединили карту укрытий и пункты обогрева В приложении «Киев Цифровой» объединили карту укрытий и пункты обогрева Метрополитен расторг договор с "Киевметростроем" о строительстве метро на Виноградарь Метрополитен расторг договор с "Киевметростроем" о строительстве метро на Виноградарь
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.