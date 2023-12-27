Между станциями метро «Почайна» и «Тараса Шевченко» организуют челночное движение: когда и почему

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Наталия Габрух
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На участке киевского метрополитена между станциями «Почайна» и «Тараса Шевченко» проседают тоннели, городские власти готовятся к плановому ремонту.

Об этом заявил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник в интервью «Экономической правде».

«Проседает тоннель, будут плановые работы. Это вопрос своевременного обследования, своевременного ремонта, поддержания его в рабочем движении. Нет никаких больших проблем», – сообщил Николай Поворозник.

В КП «Киевский метрополитен» обещают, что движение поездов перекрывать полностью не будут. Скорее всего, на участке организуют поочередное челночное движение одним туннелем в обе стороны.

«Мы будем останавливать движение одним туннелем, а не двумя одновременно. Это вопрос организации работы в части перевозки пассажиров. Будут временные проезды, другая схема организации движения. Поезда нигде не будут разворачиваться, они будут по очереди проезжать этот участок по одному тоннелю», – заявил Николай Поворозник.

Кроме того, сообщается, что новая схема организации движения будет предусматривать более длинные интервалы между поездами. «Киевпасстранс» организует дополнительные маршруты наземного транспорта.

Ожидается, что работы начнутся летом 2024 года.

Ранее мы писали, что с Теремков в Демеевскую запустили челночное движение поездов метро .

Фото: из открытых источников

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Опубликовано: 27 декабря 2023
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