C "Теремков" до "Демеевской" запустили челночное движение поездов метро: Ситуация на станциях

13 декабря между станциями метро "Теремки" - "Демеевская" заработало "челночное" движение поездов.

На этом участке по каждому из двух путей курсирует поезд с интервалом 13 мин и 17 мин, в зависимости от направления движения (по принципу фуникулера или "челнока").

На станциях разместили навигационные таблички, где указан режим работы синей линии метро, а также график "челночного" движения поездов.

Как сообщает корреспондентка БЖ Валерия Гуржий, утром на станции "Демеевская" толпы не наблюдалось - в поезде метро ехало до 30 человек. Также не было и большого количества людей в автобусах, дублирующих "синюю" ветку метро - они ходят каждые несколько минут, полупустые.

По словам корреспонтентки БЖ, "челночный" маршрут не слишком удобен - интервалы в метро достигают 17 минут, а чтобы добраться до "Лыбидской", нужно делать пересадку на автобус на "Демеевской". В целом, такая дорога занимает больше времени, чем дорога автобусом от "Теремков" до "Лыбидской".

Ранее мы писали, что из-за протекания тоннеля метро в Киеве на полгода закрыли 6 станций синей ветки. Также, по сообщению главы депутатской фракции «Слуга народа» Андрея Витренко, на пяти станциях метро "синей ветки" и на двух станциях "красной ветки" также есть проблемные участки .

Фото: Валерия Гуржий, КП "Киевский метрополитен"