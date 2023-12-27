Железнодорожный вокзал во Львове станет доступнее: что изменится

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Ирина Маймур
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Во Львове сделают более доступными площадь Дворцовую и здание главного железнодорожного вокзала.

Об этом сообщили во Львовском городском совете.

Отмечается, что обновят отметки на площади Дворцовой и в здании главного железнодорожного вокзала. А возле входа в главный кассовый зал вокзала обустроят пандус.

«Пандус будет выполнять свою функцию до капитальной перестройки входа в вокзал, которую планирует выполнить Укрзализныця», — отметили в управлении инфраструктуры ЛГС.

Новую навигацию разрабатывает автор схем движения электротранспорта и остановок Егор Калиберда в рамках деятельности общественной организации Центр городского сервиса. Все работы будут осуществляться за грантовые средства Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ).

Кроме того, на выходе с вокзала появится электронное табло с информацией о прибытии/отправке автобусов и трамваев.

Ранее мы писали, что на ж/д вокзале Киева заработали лифты для маломобильных людей.

Фото: Википедия/Haidama

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Опубликовано: 27 декабря 2023
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