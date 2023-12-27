В 2024 году в Киеве планируют достроить 17 дорожных объектов: какие именно

В 2024 году «Киевавтодор» планирует достроить 17 дорожных объектов.

Об этом в интервью «Вечернему Киеву» сообщил директор Департамента дорожно-транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор.

В частности, планируют завершить реконструкцию Дегтяровского путепровода и развязки на пересечении улиц Богатырской с Полярной, капитальный ремонт тротуарной части проспекта Владимира Ивасюка, капитальный ремонт улицы Митрополита Василия Липковского, проспекта Воздухофлотского, Кольцевой дороги на участке от поворота.

Также в 2024 планируют поремонтировать аварийные мосты и путепроводы.

В частности, речь идет о реставрационных работах автопроездов моста Метро через реку Днепр (противоаварийные работы), реконструкции путепровода на пересечении улицы Строителей с Броварским проспектом и Святошинско-Броварской линией метрополитена возле станции метро «Дарница», капитальный ремонт четырех путепроводов.

Ранее мы писали, что строительство метро на Троещину хотят заложить в программу развития Киева на 2024-2025 годы.

Фото: Автомагистраль-Юг