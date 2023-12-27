На ВДНГ стартовали показы спектакля «Мавка Шоу»: фото

На ВДНГ начались показы хореографического спектакля «Мавка Шоу» от создателей шоу «Вартові Мрій» и «Winterra».

Его создали по мотивам самого кассового украинского мультипликационного фильма «MAVKA.Лісова пісня».

Зрители смогут увидеть на сцене героев мультфильма в новых образах. Среди них, кроме главных героев Мавки, Лукаша и Килина, будут Жабокиць, Квусь и другие лесные жители.

В течение 55 минут зрители увидят хореографические номера, акробатические номера, дополненные интерактивными элементами, работу артистов на воздушных полотнах и ремнях, а также сами привлекутся к происходящим на сцене событиям.

Показы спектакля «Мавка Шоу» будут проходить до 7 января 2024 года.

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Фото: ВДНГ