На ВДНГ стартовали показы спектакля «Мавка Шоу»: фото

На ВДНГ начались показы хореографического спектакля «Мавка Шоу» от создателей шоу «Вартові Мрій» и «Winterra».
Его создали по мотивам самого кассового украинского мультипликационного фильма «MAVKA.Лісова пісня».
Зрители смогут увидеть на сцене героев мультфильма в новых образах. Среди них, кроме главных героев Мавки, Лукаша и Килина, будут Жабокиць, Квусь и другие лесные жители.
В течение 55 минут зрители увидят хореографические номера, акробатические номера, дополненные интерактивными элементами, работу артистов на воздушных полотнах и ремнях, а также сами привлекутся к происходящим на сцене событиям.
Показы спектакля «Мавка Шоу» будут проходить до 7 января 2024 года.
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Фото: ВДНГ