Киевские книжные магазины назвали бестселлеры 2023 года: какие книги покупали чаще всего

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Наталия Габрух
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Киевские книжные магазины «Сенс» и «Сковорода» рассказали, какие книги больше всего продавались в 2023 году.

Об этом сообщает Суспільне Культура.

Самыми популярными книгами среди покупателей стали:

  1. «За Перекопом есть земля» Анастасии Левковой.

    Крымский роман Анастасии Левковой стал самой популярной книгой «Книжного Арсенала» этого года. Ее также активно покупали на KyivBookFest и номинировали на «Книгу года BBC 2023». Общий тираж издания сейчас составляет более 25 тысяч экземпляров с момента издания в мае.
  2. «Теории заговоров» Максима Яковлева.

    Еще один бестселлер «Книжного Арсенала» — нонфикшн о самых разных конспирологических теориях.
  3. «Танцы с костями» Андрея Семьянкива.

    Для Андрея Семьянкива, автора блога MED GOblin и бестселлера «Медицина доказательна и не очень», этот роман – дебютная попытка в художественной литературе. Книга «Танцы с костями» победила в номинации «Книга года ВВС» в 2022 году.
  4. «Я вижу, вас интересует тьма» Иллариона Павлюка.

    Книга насчитывает более 44 тысяч проданных экземпляров только за 2023 год. Украинский институт книги признал ее самым популярным произведением года среди тех, что написали современные украинские авторы.
  5. «Путь к несвободе» Тимоти Снайдера.

    Эта книга вышла в украинском переводе в разгар выборов в США в 2020 году. Ее написал Тимоти Снайдер – известный американский историк и исследователь Восточной Европы, профессор Йельского университета.

Ранее мы писали, какие книги были наиболее популярны среди украинцев в 2023 году - опрос.

Фото:Christin Hume/Unsplash

А вы часто приобретаете книги?
Опубликовано: 27 декабря 2023
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