В собственность Минобороны вернули земли в Киевской области стоимостью 100 млн грн

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Ирина Маймур
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Суд принял решение о возвращении Минобороны земельного участка в Киевской области площадью 10 га и стоимостью около 100 млн. грн. Ее незаконно вывели из сферы управления ведомства в 2016 году.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что на территории участка находится военная часть. Во времена Советского Союза там проложили кабельные линии связи и питания военного городка, которые по сей день используются военными для отражения агрессии россии.

В 2016 году 20 гектаров земель Минобороны противоправно вывели из сферы управления ведомства.

После возвращения МО 10 гектаров отчужденных земель продолжается работа по возвращению остальной территории.

В полиции при содействии Минобороны проводятся расследования по этому делу.

«По состоянию на данный момент семь лиц, причастных к отчуждению земель, объявлено подозрение в совершении преступлений по статьям 364 и 366 Уголовного кодекса Украины», — сообщают в МО.

Ранее мы писали, что Киеву вернули землю на Оболони, которую планировали застроить.

Фото: «Визиком»

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Опубликовано: 28 декабря 2023
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