Киевляне просят открыть в городе центры утилизации бытовой техники — петиция

Киевляне призывают власти создать в городе специализированные центры по утилизации старой бытовой техники.

Соответствующую петицию зарегистрировал на сайте Киевсовета Иван Кущинский.

В обращении отмечают, что старая бытовая техника очень опасный вид бытового мусора. Люди часто оставляют электронные приборы в непредназначенных местах. Это опасно для людей и окружающей среды, ведь в случае повреждения защитной оболочки такой мусор выделяет токсичные вещества и тяжелые металлы, загрязняющие воздух, воду, почву.

В то же время, часть бытовой техники содержит материалы, которые можно вторично использовать или восстанавливать. Поэтому городу необходимы централизованные пункты приемки старой бытовой техники.

«Это позволит эффективно ее перерабатывать, ведь большое количество деталей можно использовать повторно или утилизировать согласно действующим экологическим нормам, значительно уменьшив негативное влияние на окружающую среду», — говорится в петиции.

Ранее мы писали, что киевляне призывают выделить 5% городского бюджета на наземные переходы и безбарьерные трамвайные платформы.

Фото: petition.kyivcity.gov.uа