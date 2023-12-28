Киевляне просят открыть в городе центры утилизации бытовой техники — петиция

98
Ирина Маймур
share share

Киевляне призывают власти создать в городе специализированные центры по утилизации старой бытовой техники.

Соответствующую петицию зарегистрировал на сайте Киевсовета Иван Кущинский.

В обращении отмечают, что старая бытовая техника очень опасный вид бытового мусора. Люди часто оставляют электронные приборы в непредназначенных местах. Это опасно для людей и окружающей среды, ведь в случае повреждения защитной оболочки такой мусор выделяет токсичные вещества и тяжелые металлы, загрязняющие воздух, воду, почву.

В то же время, часть бытовой техники содержит материалы, которые можно вторично использовать или восстанавливать. Поэтому городу необходимы централизованные пункты приемки старой бытовой техники.

«Это позволит эффективно ее перерабатывать, ведь большое количество деталей можно использовать повторно или утилизировать согласно действующим экологическим нормам, значительно уменьшив негативное влияние на окружающую среду», — говорится в петиции.

Ранее мы писали, что киевляне призывают выделить 5% городского бюджета на наземные переходы и безбарьерные трамвайные платформы.

Фото: petition.kyivcity.gov.uа

Поддерживаете ли вы автора петиции?
Опубликовано: 28 декабря 2023
share share
В детском саду возле Дорогожичей просела часть стены: детали В детском саду возле Дорогожичей просела часть стены: детали В Киеве будут работать 44 пункта приема новогодних елок: адреса В Киеве будут работать 44 пункта приема новогодних елок: адреса На крыше многоэтажки в Деснянском районе установили солнечную электростанцию На крыше многоэтажки в Деснянском районе установили солнечную электростанцию В Стоянке под Киевом открылся новый McDonald's В Стоянке под Киевом открылся новый McDonald's В Киеве продают под строительство участок перед Цирком В Киеве продают под строительство участок перед Цирком С ростом цен и предложений: как изменилась ситуация на рынке недвижимости Украины в 2023 году С ростом цен и предложений: как изменилась ситуация на рынке недвижимости Украины в 2023 году В собственность Минобороны вернули земли в Киевской области стоимостью 100 млн грн В собственность Минобороны вернули земли в Киевской области стоимостью 100 млн грн Куда пойти в Киеве на Новый год и праздничные выходные: Лесь Подервянский, Kalush Orchestra, виниловая вечеринка Куда пойти в Киеве на Новый год и праздничные выходные: Лесь Подервянский, Kalush Orchestra, виниловая вечеринка
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.