На крыше многоэтажки в Деснянском районе установили солнечную электростанцию

В Деснянском районе по улице Градинской, 11 на крыше многоэтажки установили солнечную электростанцию.

Об этом сообщили в Деснянской РГА.

В 2021 году ОСМД «Градинская, 11» победило в конкурсе энергоэффективной программы 70/30 по направлению «Реконструкция систем электроснабжения с применением возобновляемых или альтернативных источников энергии».

Полномасштабная война внесла свои коррективы, поэтому было принято решение об установлении гибридной станции на холодное водоснабжение. А в декабре 2023 запустили в работу солнечную станцию.

Работы еще не завершены до конца. В 2024 году планируется установить еще 21 солнечную панель, которая заработает на полную проектную мощность.

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Фото: Деснянская РГА