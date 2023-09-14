"Мы установили солнечную электростанцию на крыше многоэтажки": Как жители Киева готовятся к зиме

Чем ближе зима, тем чаще власти и эксперты предупреждают о возможных отключениях света и необходимости готовиться к экстремальным сценариям.

Мы спросили жителей многоквартирных домов в Киеве об их лайфхаках по утеплению и выживанию в случае очередной волны блэкаутов.

Солнечные батареи для сохранения электроэнергии

Денис, совладелец многоквартирного дома в Печерском районе, рассказывает о том, как жильцы решили вопрос энергоэффективности и почти не страдают от отключений света:

“Наш дом принял участие в городской программе по поддержке энергоэффективных мероприятий, более известной, как “Программа 70/30”. Среди прочего, она предполагает теплоизоляцию и капитальный ремонт крыш, утепление фасадов, замену осветительных приборов на энергоэффективные и т.д. Таким образом, мы получаем альтернативную энергию для своего дома и экономим на электроэнергии и горячей воде.

Чуть раньше у нас установили ИТР – индивидуальный тепловой пункт с погодной регулировкой, позволяющий зданию получать необходимое количество тепла.

В декабре 2021 года, за два месяца до войны, на крыше нашего дома мы установили солнечную электростанцию. Мы разместили 59 фотоэлектрических панелей общей мощностью 30 киловатт, которые летом генерируют от 20 до 23 киловатт электроэнергии.

Функционирование станции состоит из двух составляющих: первая – аккумуляторы, работающие с гибридными инверторами, вторая – те же гибридные инверторы с солнечными панелями. В солнечную погоду станция на крыше генерирует электроэнергию, соответственно аккумуляторы ее накапливают. Инверторы заряжают аккумуляторы от солнечных панелей или сети, а когда солнца нет – включается запас аккумуляторов.

Когда прошлой осенью и зимой в результате обстрелов начались блэкауты, в нашем доме был свет, горячая вода и отопление.

Более того, в ручном режиме мы включили два лифта и в течение нескольких недель люди ими пользовались. Правда, после следующих вражеских атак, когда почти везде по двое суток не было электроэнергии, их пришлось отключить. Аккумуляторы уже разряжались. Но в ручном режиме, например, если кто-то застрял или кому-то нужно было подняться вверх, лифты можно было включать.

В этом году мы хотим запустить лифты дома не от аккумуляторов, а от электроэнергии, которая генерируется с помощью солнечных панелей.

Если отключить все освещение дома и оставить только теплопункт и аварийное освещение, то есть перевести его в автономный режим, то при таких условиях – без солнца, только на аккумуляторах – дом будет обеспечен всем необходимым примерно полтора-два дня.

Поучаствовать в такой программе теоретически может каждый столичный дом, но всегда важно понимать, чего именно жители хотят от города. К примеру, если по программе выделяется 70% суммы на утепление фасада, или на какие-то другие нужды, то 30% дом мог бы использовать на закупку лэд-ламп или чего-то другого. И логично, чтобы закупки не дублировались.

В этом году мы планируем установить тепловой насос для горячего водоснабжения, который нам в рамках программы подарил город. Он будет работать от альтернативной солнечной электроэнергии с утра до вечера, а ночью будет питаться от сети.

Кроме того, мы получаем еще один важный эффект от проекта: плата за электроэнергию жильцам дома будет обходиться значительно дешевле – месячный тариф может составить 2,69 грн за киловатт-час, позже – возрасти до 3,69. И эту разницу должна покрывать электроэнергия, получаемая нашей солнечной станцией.

Благодаря сочетанию инверторов, аккумуляторов и солнечных панелей мы можем хорошо себя чувствовать без электроэнергии”.

Утепление труб, крыш и подвалов

Дом на Саксаганского, в котором живет Анна

Проектная менеджерка Аня живет в доме на улице Саксаганского. Еще с прошлой зимы местные жители занимаются утеплением дома. Начали с утеплния отопительных труб.

“Для этого мы используем минеральную вату, которой обматываем трубы. Около 100 метров труб расположены на крыше, так что это большие теплопотери.

С точки зрения энергоэффективности – это одна из самых действенных мер в наших условиях, и этой зимой, вероятно, тоже придется ею воспользоваться. Купить такие утеплители можно в хозяйственных магазинах, торговых центрах типа "Эпицентра", или в интернете, они есть в свободной продаже.

Дома, в которых есть ОСМД, могут подаваться на программу " Энергодом " от Фонда Энергоэффективности.

Там сейчас действует пакет "Легкий" (А), который, среди прочего, включает теплоизоляцию или замену трубопроводов системы внутреннего теплоснабжения в неотапливаемых помещениях.

Или можно подождать конкурса совместного финансирования ОСМД или ЖСК, который реализует департамент жилищно-коммунальной инфраструктуры.

Следующие уровни, которые мы планируем реализовать в нашем доме до начала холодов – утепление крыши, подвала дома, замену окон на лестничных клетках подъезда

На лестничных клетках старые окна, поэтому – постоянные сквозняки, что также влияет на теплоизоляцию. Но это уже требует больших затрат, и, учитывая, что в нашем доме нет ОСМД и все держится на энтузиазме отдельных жителей, была мысль писать о помощи депутатам от нашего района. Но идея эта еще на этапе реализации.

Я изучила, что именно должны делать ОСМД или управляющие компании перед началом осенне-зимнего сезона (например, выполнять такие процедуры, как промывание труб, очистка их от грязи, ржавчины и прочее), но не уверена, что у нас проходят подобные мероприятия. Поэтому в нашем случае от управляющей компании мы имеем ноль подготовки.

Но я подготовилась к холодному сезону самостоятельно – у меня пушистая теплая собака и зимний спальник”.

Генератор и пункт несокрушимости в доме

Михаил, менеджер-управитель компании "Чекдом"

Михаил, менеджер-управитель компании "ЧекДом", живет в многоэтажке в Шевченковском районе. ОСМД взяло на себя функции управления его домом в феврале 2022 года. Поскольку он новый (введен в эксплуатацию в 2020 году), особых проблем с подготовкой к зимнему периоду не было.

"Кроме проведения комплексных процедур подготовки теплового хозяйства, для снижения теплопотерь, мы проверяли и регулировали доводчики всех наружных дверей – их около 80 штук. Также следим за тем, чтобы постоянно пополнялся резерв противогололедных смесей для посыпания территории вокруг ЖК.

В техническом помещении нашего дома в прошлом году организовали Пункт несокрушимости, который также выполняет функцию укрытия. Скорее всего, он будет действовать и в этом осенне-зимнем сезоне.

В нем установили розетки для подключения бытовых приборов, LED-светильники, а также провели интернет по технологии PON (скоростной передачи по оптоволоконным линиям связи).

Также мы купили бензиновый генератор мощностью 5,5 кВт и установили распределительный электрический щит для переключения на резервное питание.

При полном отсутствии света это помещение становится полностью автономным с доступным интернетом и возможностью приготовления горячих напитков и еды при необходимости.

С точки зрения экономической эффективности, установка генератора для покрытия потребностей всех квартир в доме нецелесообразна. Его основной задачей должно быть обеспечение работы насосного оборудования, чтобы в квартирах была вода, и обеспечение работы ИТР (индивидуального теплопункта). А также работы аварийного освещения, оборудования провайдеров. При необходимости – для подключения лифтов.

Учитывая, что за столь короткий период (с прошлой зимой) восстановить украинскую энергетическую систему после ее повреждения практически невозможно, мы ожидаем повторения ситуации с веерными отключениями электроэнергии.

Совладельцы дома купили генератор с мощностью, которая обеспечит работу двух из пяти лифтов, насосного оборудования, теплопункта, системы противопожарной безопасности, систем контроля доступа и видеонаблюдения, шлагбаума, ворот въезда в паркинг, ну и, конечно, укрытия.