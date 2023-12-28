В детском саду возле Дорогожичей просела часть стены: детали

В детском саду возле станции метро «Дорогожичи» просела часть стены здания.

Об этом сообщают в КМВА.

Речь идет о детсаде № 155, отметили в Шевченковской РГА. В результате аварийного сдвига никто не пострадал.

По предварительным данным, в этом детском саду строилось укрытие, вероятно, подрядная организация нарушила строительные нормы, которые могли привести к таким последствиям.

Специалисты проводят обследование заведения, чтобы установить масштабы повреждений и спланировать сроки восстановления.

Следователи районного управления полиции открыли производство и выясняют причины аварии.

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Фото: КМВА; Новини.LIVE